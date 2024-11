GOSENS, Raggiunte 200 presenze nei top-5 campionati

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Traguardo prestigioso per Robin Gosens, uno dei protagonisti assoluti di questo avvio di stagione della Fiorentina: come evidenziato dal club viola attraverso i suoi social, in virtù della partita giocata ieri a Torino il terzino tedesco ha tagliato la meta delle 200 partite nei cinque maggiori campionati europei. Un numero di assoluto livello che testimonia ancora di più l'importanza dell'ex Atalanta nella rosa attuale della squadra di Palladino. Ecco il post celebrativo della società via Instagram: