GORI, Sono carico a mille: segnerò il più possibile

Gabriele Gori, attaccante dell'Arezzo, ha commentato così il suo trasferimento al Cavallino: "Sono carico a mille. Sono arrivato dopo - ammette il calciatore ad arezzonotizie.it - ma sto lavorando duro per conoscere meglio i compagni e trovare il giusto amalgama. In C mi volevano tante squadre; aspettavo la B, l'Arezzo è mi è sempre piaciuto e alla fine ho deciso di venire qui per rilanciarmi. Il mio obiettivo è segnare il più possibile e andare in B".