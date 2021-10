GORI, Sogno di tornare in viola. Vlahovic darà tutto

Intervistato per parlare del suo inizio di stagione e dei suoi obiettivi futuri, l'attaccante di proprietà della Fiorentina Gabriele Gori ha parlato così della sua nuova avventura in prestito al Cosenza: "L'inizio è stato buono ma si può mogliorare, sia per la squadra che per me sul piano realizzativo; è stato complicato perché siamo stati ripescati e la squadra è stata assemblata nelle ultime settimane di mercato. Ora però dopo un mese di lavoro siamo a 10 punti e nessuno ci avrebbe scommesso. Rispetto all'anno scorso sento più fiducia: a Vicenza è stata un'annata non abituale sotto il piano realizzativo. Qua mi danno più importanza e io cerco di ripagare al massimo lo spazio concesso. L'ambiente a Cosenza è positivo: la piazza è super-calda, quando vai allo stadio sembra di essere in una bolgia e questo ci dà una grande carica. Poi con Caso c'è grande intesa sin dalle giovanili, ritrovarlo qui è bellissimo. Il mio obiettivo ora è arrivare in doppia cifra. Ad Arezzo ci sono andato vicino ma poi c'è stato lo stop per la pandemia.

Lucca? Un ragazzo interessante, è partito molto forte anche per il fatto che è per la prima volta in B. Io però guardo a me stesso. Il sogno è tornare alla Fiorentina, lavoro per questo".

E su Vlahovic: "Dusan me lo ricordo ai tempi della Primavera: si allenava a duemila all'ora e solo per la Fiorentina. Secondo me è un ragazzo molto fiero che onorerà la maglia fino a quando giocherà per quei colori".