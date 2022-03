GONZALO, Viola, ce la puoi fare. Io con la Juve...

L'ex difensore e capitano della Fiorentina Gonzalo Rodriguez ha parlato dell'attualità viola a pochi giorni dal big match di mercoledì in Coppa Italia contro la Juventus. Ecco le sue parole: "In questo periodo mi sto godendo la mia famiglia, cosa che prima non potevo fare a causa del calcio: non sto lavorando in questa fase. La Fiorentina quest'anno è davvero forte, forse in alcune partite ha perso all'ultimo minuto per questione di dettagli ma vedo una squadra che ha esperienza e futuro. Conoscevo poco Italiano né il suo stile di gioco: vedo però che è entrato subito in sintonia col gruppo, la sua squadra ha un'identità (che è la cosa più difficile da trovare in una squadra). Similitudini con la mia Fiorentina? Vedo una squadra che ha elementi che si aiutano l'uno con l'altro e che ha futuro: manca solo quel "passo in più" in alcune gare in cui far punti. I sudamericani? Martinez Quarta ha fatto più partite di un anno fa ma ancora gli manca un po' per arrivare al top del suo livello: ha esperienza internazionale. Gonzalez sa fare tanti ruoli ed è il giocatore più completo della squadra. Biraghi e la fascia di capitano? Non lo conosco personalmente, vedo però che il gruppo viola è sano, c'è tanto rispetto. L'addio di Vlahovic? Non mi ha sorpreso: era normale che le big potessero cercarlo, dopo i tanti gol che ha fatto... semmai è stato strano che se ne sia andato a metà stagione. La Fiorentina però è più grande di un singolo giocatore e saprà andare avanti. Vlahovic era un punto di riferimento importante, è vero, ma dietro a lui c'era una squadra completa. La sfida con la Juventus? Quando c'è la partita a Firenze tutti ti parlano di quella partita: quando prendi il taxi, quando vai al ristorante... in ogni angolo della città te lo fanno percepire: questa è una motivazione extra per entrare in campo e vincere. Quando puoi la vinci... puoi uscire tutti i giorni (ride, ndr). I tifosi, se vinci, ti vogliono ancora più bene. Penso che la Fiorentina possa riuscire in questa impresa".