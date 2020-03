GOMEZ, Restate a casa. Che c***o avete in testa?

Complice la situazione che si sta vivendo a Bergamo e le immagini che stanno circolando in queste ore, Alejandro Gomez, giocatore dell'Atalanta è esploso contro attraverso una storia su Instagram con le persone che non rispettano le norme: “Lo dico a tutti i runners o finti runners che vogliono ancora uscire ed allenarsi… restate a casa, porca puttana. Che cazzo avete in testa? Basta, basta, basta… ogni mattina ci svegliamo con brutte notizie, la gente muore, ancora non vi rendete conto? Tutti a casa, nessuno deve uscire”. Gomez poi prosegue: “La sanità è al limite! Se andiamo avanti così ci chiuderanno anche i supermercati, si potrà solo comprare online come hanno fatto a Wuhan. Non sono vacanze, non potete portare fuori il cane o andare al supermercato solo per prendere aria… questo è GRAVE. Finché non siamo tutti a casa, non si fermerà”.