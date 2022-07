GOLLINI, Voglio dimostrare di essere quello di prima

Così Pierluigi Gollini ai microfoni di DAZN: "Ci sono certi allenatori come all'Atalanta con cui facevamo più corsa, qui lavoriamo invece sulla forza".

Qual è la cosa più noiosa che fate in allenamento?

"Quando corri o sollevi tanti chili, ma anche le parti morte: ti alleni-riposi, ti alleni-riposi... E così via. Per me, comunque, qua è un posto speciale, sono venuto che ero un ragazzino e torno da uomo. Ci eravamo lasciato in un modo che non era dei migliori: andai allo United, non riuscii a rifiutare. A volte mi sembra come se non avessi giocato per tre anni, sono mancato dalla Serie A un anno e mi è mancata molto. Ma fin da bambino sognavo di giocare in Serie A. Questo è l'anno in cui voglio dimostrare che sono il giocatore degli anni passati che è stato decisivo in Champions, come ad Anfield".

Gli allenatori che martellano le piacciono?

"Sono abituato, però credo che per raggiungere certi obiettivi devono esserci determinate personalità. La palla è la più grande amica e anche la più grande bastarda... Come una donna che a volte ami e a volte odi... (ride, ndr)".

Qual è la presa perfetta secondo lei?

"Pollici non attaccati, gomiti un po più larghi. Così hai il pieno controllo".