Juventus, seguito da vicino Jonny Cardoso del Betis. In estate fu nel mirino dei viola

Il quotidiano TuttoSport oggi in edicola fa il punto sul mercato in entrata in casa Juventus e, in particolare, si concentra sulle possibili alternative in mediana. Detto che l'avventura in bianconero di Douglas Luiz sembra ormai giunta ai titoli di coda, Cristiano Giuntoli sta seguendo con interesse due profili. Il primo è Jonny Cardoso del Real Betis che ha eliminato la Fiorentina giovedì sera in Conference League e che proprio i viola avevano seguito in estate, mentre il secondo è lo svizzero Ardon Jashari del Club Brugge. Per entrambi la valutazione si aggira intorno ai 20 milioni di Euro.

Lo statunitense dei Verdiblancos ha, come mostrato contro i viola al Franchi in cui ha colpito anche una traversa, saggezza tattica e forza fisica. Jashari invece, svizzero di origine macedone, quest'anno ha totalizzato 49 presenze tra tutte le competizioni segnando 4 gol.