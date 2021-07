GOLLINI, Su di lui si muove il Tottenham: parti a lavoro

Il Tottenham pensa a Pierluigi Gollini per il futuro della porta del club. Il nome del portiere era stato accostato nelle ultime settimane anche alla Fiorentina. Sia Lloris che Joe Hart hanno un contratto in scadenza nel 2022 e Paratici si è rivolto al mercato italiano per coprirsi le spalle, chiedendo all'Atalanta l'estremo difensore italiano, che alla Dea sarà chiuso da Musso. Anche l’Atletico Madrid si è interessato a lui, ma per fare il secondo dietro un mostro sacro come Oblak. Gli Spurs però fanno sul serio: secondo Sky, le parti sono al lavoro per trovare la formula giusta, sulla base di un prestito che si può allungare diventando biennale con l’inserimento anche dell’obbligo.