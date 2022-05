GOLLINI, Il Tottenham valuta il rinnovo del prestito

Arrivato in estate dall'Atalanta al Tottenham, per l'estremo difensore Pierluigi Gollini, su cui si era registrato in passato anche l'interesse della Fiorentina, in questa stagione le occasioni sono arrivate nelle coppe, nelle quali ha collezionato 10 presenze, pur senza mai esordire in Premier League. Acquistato in prestito con diritto di riscatto a 15 milioni di euro, secondo quanto appreso da TMW, al termine del campionato è in programma un appuntamento tra la dirigenza della società inglese e l'entourage dell'estremo difensore classe '95. Sul piatto la possibilità, desiderata dal Tottenham, di un prolungamento del prestito per un'altra stagione. L'Atalanta, che detiene ancora il cartellino del giocatore, in ogni caso rimane vigile, così come altre squadre in Italia. Per ora corsia preferenziale al Tottenham.