GOLLINI, Affare ai dettagli: le visite prima di Moena

E' agli ultimi dettagli la trattativa per Pierluigi Gollini e la Fiorentina. Come spiega in questi minuti TMW, decisivi i contatti con l'entourage degli scorsi giorni e il totale gradimento di Vincenzo Italiano nei confronti del portiere. Una trattativa da 500mila euro per il prestito, mentre il diritto di riscatto ammonterà a 7,5 milioni di euro per un’operazione da 8 milioni di euro totali dall'Atalanta. Gollini potrebbe fare le visite proprio prima di partire per il ritiro di Moena (partenza prevista per il 10, possibili visite il 9).