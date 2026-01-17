Giuntoli: "Commisso era uomo di grandi valori, passione e visione"

Giuntoli: "Commisso era uomo di grandi valori, passione e visione"FirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:28News
di Redazione FV

ANSA) - NAPOLI, 17 GEN - "Profondamente addolorato per la perdita del presidente Rocco Commisso, uomo di grandi valori, passione e visione. Alla famiglia e alla società viola, la mia sincera vicinanza. Il calcio italiano perde un protagonista di grande umanità". Lo afferma l'ex direttore sportivo di Napoli e Juventus Cristiano Giuntoli alla morte del presidente della Fiorentina. (ANSA).