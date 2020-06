GIULINI, Nainggolan può tornare all'Inter. Su di lui...

Intervistato da Radio Radio, il numero uno del Cagliari Tommaso Giulini ha parlato del futuro di Radja Nainggolan, in prestito in Sardegna ma di proprietà dell'Inter: “Sarà molto difficile trattenere il giocatore al Cagliari. Radja è fortissimo, tanti club importanti lo vorrebbero in squadra ma io credo che nella prossima stagione possa rientrare nella rosa dell’Inter”. Il belga di origini indonesiane, che percepisce dai nerazzurri uno stipendio di 4,5 milioni a stagione, è quindi destinato a rientrare a Milano dopo l'anno in rossoblù, per poi giocarsi le sue carte con Antonio Conte: nel caso non riuscisse a convincere il tecnico salentino a puntare su di lui, sarebbe pronto ad andare a giocare altrove.