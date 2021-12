GIOVANILI ACF, Dall'Ostiamare in prova il 2005 Sardo

Uno dei giocatori più promettenti del Settore Giovanile dell’Ostiamare, Jacopo Sardo, classe 2005, nei giorni scorsi ha effettuato un provino di due giorni con la Fiorentina. Per il giovane talento biancoviola si tratta del secondo provino importante in questa stagione. Lo scorso novembre aveva infatti fatto un provino con i professionisti della Lazio. Come si legge nel comunicato della società ostiense Sardo ha vissuto “due giorni di emozioni vissute al Centro sportivo della Fiorentina, insieme ai professionisti gigliati, con i quali l’Ostiamare è stretta da un solido e produttivo rapporto di affiliazione”. Lo riporta Seried24.com.