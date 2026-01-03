Ufficiale Gino Infantino passa in prestito all'Argentinos Juniors: la formula

vedi letture

È fatta per il passaggio del centrocampista della Fiorentina Gino Infantino all'Argentinos Juniors. A comunicarlo è stato lo stesso club argentino attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram. L'operazione è in prestito - con diritto di riscatto - fino al prossimo mercato invernale.

Questo il comunicato social della nuova squadra di Infantino: "Gino Infantino è un nuovo giocatore Argentinos Juniors. È stato ceduto in prestito dalla Fiorentina con opzione di acquisto e ha firmato un contratto di produttività fino a dicembre. Benvenuto Gino!"