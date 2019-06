GILBERTO, Il San Paolo si interessa al laterale viola

Potrebbe esserci una squadra di grandissima tradizione in patria per Gilberto, laterale difensivo brasiliano il cui cartellino è ancora di proprietà della Fiorentina. Secondo quanto informa Globoesporte, infatti, il San Paolo sta monitorando la situazione del calciatore, ancora in prestito fino al termine dell'anno solare alla Fluminense. Il suo contratto con i viola scadrà tra un anno, dopo aver trascorso le ultime stagioni sempre in Brasile, ma a titolo temporaneo.