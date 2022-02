GIANNICHEDDA, Domani non è decisiva per l'Europa

Giuliano Giannichedda, ex calciatore della Lazio ed attualmente allenatore della rappresentativa di Serie D, ha parlato in esclusiva a Tuttomercatoweb.com presentando la sfida di domani tra i biancocelesti e la Fiorentina e dicendo la sua sul momento tribolato della squadra di Sarri: "Credo che le dichiarazioni di Sarri siano giuste e opportune; è chiaro che lui, così come i tifosi, si aspettava qualcosa in più ma il mercato di gennaio è sempre complicato e ora lo è ancor di più vista la pandemia. La Lazio ha cercato di far qualcosa ma non ci è riuscita. C'è delusione perchè la Lazio lotta sempre per i primi quattro posti e così invece fa fatica. Però ha ragione Sarri, ora tutti devono concentrarsi e dare il massimo".

La partita di domani con la Fiorentina come la vede?

"Si affrontano due squadre che giocano per avere il dominio del campo e della gara. Sarà interessante vedere come la Fiorentina reagisce al caso Vlahovic e la Lazio al non mercato. Bisogna capire come ripartono".

Secondo lei è una sorta di spareggio per l'Europa?

"No, perchè sono ancora tutte lì però chi vince trae vantaggio dall'avere superato un periodo critico. Tre punti porterebbero notevole entusiasmo".

Dove si vince questa partita?

"Come dicevo prima entrambe le squadre cercano di attaccare e chi riesce a trovare il miglior equilibrio tra attacco e difesa può vincere".