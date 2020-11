GIANI, Tracciamento positivi oltre l'80%. L'indice rt...

Il presidente della Regione Eugenio Giani ha parlato ai microfoni di Sky sulla situazione della Toscana, che al momento si trova in zona rossa: "La Toscana ad oggi è già oltre il l'80% per quanto riguarda il tracciamento dei positivi. Sopra l'80% con questa tendenza significa che noi arriviamo nell'arcio di tre giorni al 100%. Il Friuli con l'83% del tracciamento è sceso in zona arancione. Una delle prime ordinanze che firmato riguardava l'assunzione di 500 persone addette al tracciamento. Eravamo al 39% qualche settimana fa. Teniamo conto di questo. Non ci si può fermare ad un calcolo aritmetico di una settimana prima. Io so che l'indice rt ora è sotto l'1,5%".