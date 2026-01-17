Giani: "Grazie di tutto presidente, ha amato Firenze e i fiorentini"
FirenzeViola.it
Arrivano le condoglianze e il ricordo di Rocco Commisso anche da parte del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, espressi sui propri social: "
"La scomparsa del Presidente Rocco Commisso mi lascia con un dolore profondo. Se ne va un uomo che ha saputo legarsi a questa città con sincerità, passione e grande umanità, facendo della Fiorentina non solo una squadra, ma una famiglia. Rocco ha amato Firenze e i fiorentini, i colori viola, i giovani, il lavoro quotidiano e il futuro. Alla moglie Catherine, ai figli, ai familiari, alla ACF Fiorentina e a tutti i tifosi va il mio più sincero cordoglio e l’abbraccio della Toscana. Grazie di tutto Presidente!"
