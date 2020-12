GIANI, Fra poche ore dovremmo tornare in zona gialla

Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, ospite per una mostra-omaggio al personale sanitario a Pistoia, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al possibile ritorno in zona gialla: "Manca poco, forse ore, per diventare zona gialla - riporta il sito de La Nazione - Rimane però l'amarezza per la palese disparità di trattamento tra le varie regioni. Siamo arancioni ancora per poco, entro giorni, forse ore, torneremo in "gialla". Sono dispiaciuto perché ci sono tante regioni, che sono già in zona gialla pur avendo situazioni di maggiore problematicità".