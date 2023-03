GIANASSI (PD), Ci aspettiamo che il Governo intervenga

FirenzeViola.it

Il deputato del PD Federico Gianassi esprime il suo pensiero in merito alla questione Franchi e fondi del PNRR: “Il progetto di riqualificazione del quartiere di Campo di Marte con i fondi del Pnrr risponde ad esigenze di rigenerazione urbana sostenibile e innovativa. La Città di Firenze investirà la maggior parte delle risorse del Pnrr per mobilità, ambiente, scuole, sport, digitalizzazione e housing sociale, ma restano decisive anche per la riqualificazione del quartiere, di cui l’intervento sullo Stadio Franchi è il perno. Lo stadio, opera monumentale e vincolata, deve essere ammodernato nel rispetto della sua storia e tradizione. E intorno ad esso nasce tutto il piano di riqualificazione del quartiere”.

Poi ha aggiunto in una nota stampa: “Bloccare i finanziamenti già assicurati significherebbe bloccare lo sviluppo del quartiere fiorentino in cui sorge l’impianto realizzato da Pierluigi Nervi dal punto di vista ambientale, economico e crescita occupazionale. Lo stop non avrebbe davvero senso perché il progetto legato al Franchi rispetta tutti i criteri del piano di Recovery e da quanto sappiamo ha ottenuto una quarantina di pareri positivi di altrettanti soggetti istituzionali coinvolti e perché non si mettono a rischio finanziamenti approvati e confermati in un anno e mezzo di lavoro, con scambi di lettere e documenti e di accordi formali firmati.

Firenze non può essere terreno di scontro tra governo e Europa. Ci aspettiamo che il ministro per gli Affari Europei e il Pnrr Raffaele Fitto intervenga anche su questo tema a nome di tutto il governo, che è tenuto a prendersi le proprie responsabilità impegnandosi a difendere gli interessi delle nostre città e dei nostri concittadini. Il governo non può perdere le risorse che aveva a disposizione. Vale per il quartiere di Campo di Marte a Firenze, vale per tutte le opere del PNRR che spettano al nostro Paese”.