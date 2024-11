GHISOLFI, Ranieri la nostra priorità. Grande umanità

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In conferenza stampa, insieme a Claudio Ranieri, ha parlato anche Florent Ghisolfi, responsabile dell'area sportiva del club giallorosso: "Parlo a nome della famiglia Friedkin - riporta TMW - questa è una giornata molto importante. Dunque non c'è bisogno di presentare mister Ranieri. Lo conosciamo. Il mister conosce la squadra conosce il club ed è anche un grande allenatore con grande carisma. La persona giusta. La persona idonea per il progetto. La Roma ha bisogno di esperienza. La Roma ha bisogno di ritornare alle proprie radici"

E' stata una sua scelta avere Ranieri alla Roma?

"Scelta molto importante e scelta con la collettività, insieme alla famiglia Friedkin".

Cosa avete chiesto a Ranieri?

"Di fare il possibile perché arriva in un momento difficile e si tratterà di fare quei passi e le scelte giuste che ci porteranno in quella direzione."

Cosa l'ha convinta fino in fondo a scegliere Ranieri?

"Tutti i fattori citati. Uomo di grande umanità, conosce e ha l'interezza del progetto. Si fermerà i prossimi mesi e poi passerà al comparti dirigenziale".

Ci sono stati di no prima di Ranieri?

"Ranieri è stata la nostra priorità".