Ghilardi obiettivo della Fiorentina. Zanetti, tecnico dell'Hellas: "Ecco perché è normale che sia richiesto"

Paolo Zanetti, allenatore dell'Hellas Verona, ha risposto a una domanda su Ghilardi, obiettivo di mercato della Fiorentina, nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida contro il Monza: "Ghilardi è un ragazzo che ha fatto un campionato totale alla Sampdoria l'anno scorso mettendo esperienza. Inizialmente si poteva valutarlo come un giocatore che potesse partire sul mercato invece ho spinto per farlo restare. In questo momento punta ad essere un leader tecnico, parlare poco e fare tanto.

È chiaramente attenzionato e richiesto perché è un difensore centrale completo che in questo momento sta giocando fuori ruolo come braccetto di sinistra e lo sta facendo in maniera egregia. Quando si lavora coi giovani l'obiettivo è farli esplodere e in questo senso io ho creduto molto in lui, in Coppola, in Belahyane, in Cissè, che è un altro ragazzo che il club ha come potenziale per il futuro".