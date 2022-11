GERMANIA, Bocca tappata al posto della fascia negata

I giocatori della Germania, visto che la Fifa ha negato ai capitani di alcuni club, tra cui Neuer, di indossare la fascia OneLove, simbolo di inclusività, prima della gara con il Giappone, al momento della foto ufficiale, lontani dalle telecamere della regia internazionale, si sono tappati la bocca in segno di protesta:

"Non si trattava di fare una dichiarazione politica, i diritti umani non sono negoziabili. Questo dovrebbe essere dato per scontato, ma non è ancora così. Ecco perché questo messaggio è così importante per noi. Negarci la fascia equivale a negarci una voce. Manteniamo la nostra posizione" ha scritto la Federazione. E se Neuer non ha potuto indossare la fascia il ministro dello sport Nancy Faeser ha deciso di portarla con sé durante la sfida.

We wanted to use our captain’s armband to take a stand for values that we hold in the Germany national team: diversity and mutual respect. Together with other nations, we wanted our voice to be heard.