GERE, Riceve maglia viola dal sindaco Nardella

In occasione della consegna delle Chiavi della Città nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio all'attore americano Richard Gere, Dario Nardella, ha posato con lui in una foto nella quale si vede il regalo fatto dal sindaco di Firenze ovvero una maglia della Fiorentina con dietro scritto "Richard" ed il numero 1. Da oggi i viola hanno un tifoso in più. Ecco di seguito il tweet originale della società gigliata.