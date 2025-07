Gentile saluta ma resta in Toscana: passa a titolo definitivo al Livorno

La Fiorentina saluta un altro giovane. Come riporta TMW, Davide Gentile è un nuovo calciatore del Livorno. L'esterno destro ha firmato con gli amaranto un contratto di due anni, e lì ritroverà l'allenatore Formisano che lo ha richiesto espressamente. Si trasferisce a titolo definitivo dopo la stagione in Serie B alla Salernitana, per un totale di nove presenze. Ora la grande occasione per il definitivo salto di qualità in una città affamata di calcio, carica d'entusiasmo dopo la promozione e che spesso ha dato la possibilità ai giovani di mettersi in vetrina.