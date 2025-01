Genoa, Vieira: "Fiorentina forte, ha superato momento difficile. Noi concentrati"

(ANSA) - GENOVA, 31 GEN - La vittoria sul Monza ha regalato il decimo posto al Genoa di Vieira atteso domenica da una difficile sfida a Firenze. "Affronteremo una squadra forte che ha fatto una bella partita contro la Lazio. E' una squadra che ha qualità individuali e sarà una partita difficile - ha spiegato Vieira -. Noi abbiamo fatto bene nell'ultima gara ma adesso sarà importante continuare ad essere collettivamente forti. Non dobbiamo e non possiamo abbassare la nostra concentrazione, ci vuole sempre lo spirito giusto". Viola che rispetto all'andata avranno un Gudmundsson in più, giocatore che a Genova ben conoscono. "E' un elemento di qualità ed un ottimo giocatore, lo conosciamo bene - ha sottolineato il tecnico francese -. Ma la forza della Fiorentina è la squadra. Hanno superato un momento difficile e hanno dimostrato tutte le loro qualità nell'ultima partita.

Prima di pensare a Gudmundsson dobbiamo pensare a noi, ad essere concentrati e focalizzati su quello che vogliamo fare sul campo". Il Genoa dovrà fare a meno ancora di Bani che "si allena da solo, non è pronto", ma potrà contare su elementi come Messias reduce da una buona settimana di allenamenti e soprattutto su Cornet già protagonista contro il Monza. "Non abbiamo ancora deciso se schierarlo dall'inizio o in corsa, ma quello che conta è che lui si sente bene e che capisca il suo ruolo e la responsabilità. Negli ultimi mesi non ha giocato tantissime partite quindi ci vuole tempo per vederlo al cento per cento ma l'inserimento in una squadra che sta facendo bene è sicuramente più semplice. Badelj? si sente bene ed è reduce da due settimane di ottimo lavoro, poter contare su di lui sin dall'inizio è molto importante". Non ci sarà ancora Onana, l'ultimo acquisto, per motivi burocratici ma gli uomini a disposizione per una volta non mancano: "ho scelta finalmente" ha ammesso sorridendo Vieira che ha poi però ricordato quanto sia ancora lungo il campionato. "Siamo usciti da un periodo difficile ma non abbiamo ancora fatto niente. Le squadre dietro di noi fanno punti, non possiamo mollare proprio ora ma continuare a lavorare". (ANSA).