GENOA, Retegui ai dettagli: colpo da più di 15 mln

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto riporta Sky Sport siamo ormai ai dettagli finali e burocratici per l'arrivo di Mateo Retegui al Genoa. L'attaccante italo-argentino dovrebbe arrivare in Italia ad inizio settimana. Il programma del suo arrivo, poi, sarà in divenire per quello che è un grande colpo per la dirigenza rossoblù, anche piuttosto oneroso (più di 15 milioni di euro tra parte fissa e bonus).