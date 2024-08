GENOA, Miretti alle visite mediche. Arriva dalla Juve

FirenzeViola.it

Un nuovo rinforzo per il centrocampo del Genoa: come riporta TMW, nella giornata di ieri la società rossoblù ha chiuso per il prestito secco dalla Juventus di Fabio Miretti e il centrocampista, ancora alle prese con un trauma contusivo al piede destro e accostato alla Fiorentina nelle scorse settimane, ha raggiunto il capoluogo ligure e in questi minuti ha iniziato le visite mediche presso la "Casa della Salute". Successivamente si procederà con la firma sul contratto e l'ufficialità.