GENOA, La 777 Partners cerca soci: in corsa c'è Pif?

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La 777 Partners, fondo d’investimento proprietario del Genoa e altri club in giro per il mondo, è alla ricerca di fondi per rinforzare il proprio capitale sociale e avrebbe avviato una serie di colloqui con ben cinque diversi gruppi finanziari. A riportare la notizia è il sito FrontOfficeSports.com sottolineando che fra i gruppi contattati ci sarebbe anche il Fondo per gli investimenti pubblici dell’Arabia Saudita (PIF), che possiede il Newcastle in Premier League, e il PCP Capital Partners, che ha contribuito proprio alla cessione del club inglese ai sauditi e che detiene ancora quote di minoranza.