GENOA-JUVE, Incendio domato in sala Var: le formazioni

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Alle 18 il programma della serie A prosegue con Genoa-Juventus come noto a porte chiuse per gli scontri durante il derby della Lanterna. Ma il pre-partita al Ferraris ha fatto registrare anche una disavventura: hanno infatti preso fuoco le batterie del gruppo di continuità nella sala che comunica con il VAR di Lissone. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco ma l'incendio è stato subito domato e l'orario della gara al momento non sembra aver avuto modifiche con le due squadre che hanno presentato già le loro formazioni ufficiali:

GENOA (3-5-2): Gollini; De Winter, Bani, Vasquez; Zanoli, Frendrup, Badelj, Miretti, Ahanor; Vitinha, Pinamonti. All: Alberto Gilardino

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Danilo, Kalulu, Bremer, Rouhi; Fagioli, McKennie; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yldiz; Vlahovic. Allenatore: Thiago Motta