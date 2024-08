GENOA, Gudmundsson rientrato ad allenarsi: sabato...

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo due giorni di riposo, il Genoa è tornato in campo al centro sportivo "Gianluca Signorini" di Pegli. All'orizzonte c'è la sfida di campionato in programma sabato alle 18.30 al "Ferraris" contro l'Inter campione d'Italia di Simone Inzaghi. Il grande caldo che avvolge il capoluogo ligure, e non solo, non ha fermato Badelj e compagni che, sotto la guida di Alberto GIlardino, hanno effettuato la prima sessione di lavoro settimanale.

Per l'allenatore rossoblù potrebbero arrivare buone notizie dall'infermeria. Albert Gudmundsson, al centro anche news di mercato, e Caleb Ekuban viaggiano verso il rientro. I due attaccanti, ai box dalla fase finale del ritiro di Moena per un infortunio all'adduttore (quello dell'islandese era di minore entità), sono tornati in campo e potrebbero tornare a disposizione per la gara contro i nerazzurri.