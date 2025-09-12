Genoa, Frendrup: "Sempre focalizzato sul Genoa, il mercato non mi ha condizionato"

Il centrocampista del Genoa, a lungo seguito anche dalla Fiorentina per rinforzare la sua mediana, Morten Frendrup è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport. Nel corso della lunga chiacchierata, in cui ha parlato del suo modo di giocare e degli obiettivi della squadra, il mediano danese ha spiegato come sia stato allenarsi consapevole di essere cercato da varie squadre sul mercato: "Non ne sono stato condizionato, ho fatto l’abitudine che si possano creare situazioni simili in periodi di mercato. Sono sempre rimasto concentrato e focalizzato sul Genoa".

Il club punta a migliorare il tredicesimo posto di un anno fa. Si può fare?

"Giusto che voglia provarci. Abbiamo ambizioni molto alte e questo è l’obiettivo di tutti, anche se poi va contestualizzato nella realtà".