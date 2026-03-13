Genoa, De Rossi: "Verona momento cruciale della stagione, non sarà facile"

(ANSA) - GENOVA, 13 MAR - La vittoria con la Roma è stato trampolino di lancio per uno scontro diretto fondamentale per il Genoa atteso domenica dal Verona, ma non sarà una gara semplice perché gli scaligeri ci credono ancora. "Non è assolutamente una partita facile - ha detto Daniele De Rossi -. Ma è un momento importante per il finale del campionato perché lo puoi vivere in maniera diversa. Fare punti in queste due partite (dopo Verona, l'Udinese) ci porterebbe a vedere il campionato in maniera diversa. Automaticamente e inevitabilmente ti metteresti dietro qualche altra squadra di quelle che sono a pari punti con noi. E porteresti a a distanza di sicurezza quelle che stanno giù in fondo nelle ultime posizioni. E' un momento molto importante, se non cruciale della stagione". Il Verona è reduce dal successo sul Bologna ma per De Rossi è meglio affrontarlo proprio in questo momento: "Le insidie sono grandissime. Credo che la vittoria del Verona non sia stata una brutta notizia dal punto di vista della preparazione della gara-ha sottolineato-. Perché ci ha reso veramente facile il compito di spiegare ai nostri giocatori di quanto sia viva questa squadra. Io l'avevo vista giocare contro il Napoli, l'avevo vista giocare in altre partite dove non meritava assolutamente di perdere".

"Automaticamente - ricorda De Rossi - le squadre che stanno un po' lì in fondo, come Verona e Pisa, possono essere viste come squadre già retrocesse. Ma non è così. E questo perché mancano 30 punti, tantissime partite e perché fino a che la matematica non ti condanna io penso che tu voglia lottare, soprattutto in una piazza calda come Verona. E poi il Verona è anche una squadra che negli anni passati qualche impresa, qualche rimonta clamorosa l'ha fatta - ha ricordato -. La loro vittoria ha reso chiaro quanto stiano lottando, anche a chiunque non avesse seguito il Verona in queste ultime settimane". Squalificato Masini il tecnico ha confermato di avere ancora alcuni dubbi a partire da Baldanzi. " Ci sono delle situazioni un po' al limite, quella di Baldanzi e di qualche altro giocatore che ha avuto qualche problemino nelle ultime giornate - ha concluso -. Ma stiamo bene e ci arriviamo bene. Tommaso lo valutiamo di giorno in giorno in questi due giorni che mancano". (ANSA).