GENOA, Con Sucu anche i Paval. Primo obiettivo Hagi jr.

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ad accompagnare Dan Sucu nella nuova avventura al timone del Genoa sembra sempre più probabile che ci siano anche i fratelli Adrian and Dragos Paval, imprenditori rumeni da un patrimonio di 3,2 miliardi di euro, le cifre stimate da Forbes.

Il portale rumeno DigiSport spiega che i fratelli Paval farebbero parte del team che ha acquisito il 77% delle quote del club ligure, e sarebbero stati avvistati in un recente partita del Rapid Bucarest in tribuna a fianco dello stesso Dan Sucu, col quale ci sarebbero stati contatti nell’ultimo periodo sempre più frequenti. Intanto, dal medesimo media, arriva anche un primo nome per il mercato in entrata: si tratta di Ianis Hagi, figlio d’arte, oggi in forza ai Glasgow Rangers e con un passato, seppur breve, alla Fiorentina.