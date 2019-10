GENK-NAPOLI, Formazioni ufficiali: Insigne in tribuna

Confermata l'assenza per scelta tecnica di Lorenzo Insigne, sia in campo che in panchina, nella sfida del Napoli contro il Genk che invece schiererà una vecchia conoscenza della Fiorentina, Ianis Hagi. Per il resto tutto confermato, con il tandem d'attacco formato da Lozano e Milik. Queste le formazioni ufficiali della sfida:

Genk (4-3-3): Coucke; Maele, Cuesta, Lucumi, Uronen; Berge, Hagi, Hrosovsky; Bongonda, Samatta, Ito.

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Elmas, Fabian Ruiz; Lozano Milik.