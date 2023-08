GEN-FIO, Gilardino vs Italiano: da amici ad avversari

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna de La Repubblica Firenze propone un focus sui due allenatori di Genoa e Fiorentina che si sfideranno sabato sera a Marassi, ovvero Alberto Gilardino e Vincenzo Italiano, ex compagni di squadra ai tempi del Verona e per la prima volta avversari in panchina: Italiano è un tecnico partito dalla Serie D, che ha saputo conquistare tutti i playoff ( con società differenti) fino alla massima serie prima di raggiungere una salvezza da applausi con lo Spezia. Il passaggio alla Fiorentina, la conquista dell’Europa e le due finali centrate tra l’orgoglio di esserci riuscito e l’amarezza per non aver alzato un trofeo.

Dall’altra parta c’è Gilardino, con un passato dolce e romantico con la maglia viola: ai primissimi posti nella classifica dei marcatori di tutti i tempi (63 gol), con notti indimenticabili come quella del suo esordio al Franchi oppure quella magica ad Anfield sempre nei minuti di recupero ma in Champions e contro il Liverpool. Impossibile non provare emozioni di fronte a chi, suonando il violino dopo ogni esultanza, diffondeva la musica più ipnotica e potente: quella del gol.