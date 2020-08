GAZZETTA, Piace Piatek ma si aspetta Milik

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport il presidente della Fiorentina Rocco Commisso vorrebbe un rinforno per reparto in vista della prossima stagione. Per l'attacco piace non poco Krzysztof Piatek e mister Beppe Iachini vorrebbe riformare la coppia del Genoa con Kouamè. Prima di affondare il colpo per l'ex Milan, però, la Fiorentina vorrebbe capire gli sviluppi su Milik.