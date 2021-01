GARZYA, Chiesa? La Juve non spende mai a caso

Intervistato da TMW Radio, l'allenatore Luigi Garzya ha parlato anche del passaggio di Federico Chiesa dalla Fiorentina alla Juventus e dell'adattamento a Torino dell'ex viola: "Sono contento che finalmente si punti sui giovani, e lo fanno solo perché sono bravi. Sono dell'idea che ci sono cicli e generazioni: negli ultimi anni sono usciti tantissimi giocatori che oltre alla fortuna, hanno avuto la bravura di poter giocare in Serie A. Su Chiesa dico che intanto ho avuto la fortuna di giocare col padre a Cremona e vi dico che era un fenomeno, mentre Federico sta dimostrando di essere da Juve: una società così navigata non spende tanti milioni per una promessa. Giovane sì, ma l'esperienza non gli manca e nel suo ruolo è tra i più bravi".