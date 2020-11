GARLANDO, Italia che gioia. Il contratto di Mancini...

Il giornalista della Gazzetta dello Sport, Luigi Garlando, a lungo punto di riferimento per la Nazionale, ha parlato in video sull'edizione on line dell'importanza di Roberto Mancini per proseguire il ciclo appena aperto: "L'Italia vista ieri una gioia per gli occhi e il merito è di Mancini che ha saputo dare una qualità di gioco. E quando hai la qualità di gioco, puoi far a meno di campioni come Chiellini o Bonucci e i giovani come Locatelli e Bastoni possano inserirsi bene. Loro due hanno impressionato e ricordano Cabrini e Tardelli che entrarono nel Mondiale del 78' e non sono più usciti. E proprio perché è una squadra giovane ha margini di crescita e può andare avanti all'Europeo e al Mondiale ancora più forte. Speriamo di arrivarci con Mancini. L'unica nota preoccupante di ieri infatti sono le parole del presidente Gravina che ieri ha detto: "Aspettiamo la risposta di Mancini per prolungare". Ecco sulla carta è il ct fino al 2022 perché il primo prolungamento è avvenuto automaticamente alla qualificazione, ma sappiamo che se uno se ne vuole andare può farlo. Mancini ha dimostrato tanto, soprattutto che con pochi allenamenti ha creato una squadra forte anche con pochi fenomeni e questo ai club piace. Inoltre guadagna 2 milioni e non 12 come altri, perciò va blindato al più presto".