GANDINI, Commisso? Ha dovuto pagare dazio

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex dirigente di Milan e Roma Umberto Gandini, in estate accostato anche ai viola, ha parlato anche del momento della Fiorentina: "Eliminare l'Atalanta in Coppa Italia è stato davvero un bel risultato. Non è facile entrare nel calcio, Commisso ha dovuto pagare dazio. Dal punto di vista tecnico è stata peggio di quello che pensavo. L'infortunio di Ribery ha cambiato tutto. Quando ho visto la Fiorentina dominare a Milano, ero convinto che avessero trovato la quadratura del cerchio. Invece poi c'è stato l'infortunio del francese e le cose non sono andate benissimo".