GAMBERINI, Mazzarri profilo giusto per questa rosa

L'ex difensore della Fiorentina Alessandro Gamberini ha parlato così delle questioni di casa viola, a cominciare dal divorzio con Gattuso: "Non ho ben capito cosa sua successo. Sembrava tutto ben avviato… Spero comunque che si possano gettare le basi per un ciclo che possa riportare in alto la Fiorentina. Liverani? Potrebbe essere il profilo giusto, a Lecce ha fatto un grande lavoro. Con la rosa attuale però secondo me l'ideale sarebbe Mazzarri".