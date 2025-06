Pulgar, pronti via e subito autogol per il cileno contro il Bayern Monaco

Inizia in salita la sfida dell'Hard Rock Stadium di Miami per il Flamengo e in particolare per Erik Pulgar. L'ex centrocampista della Fiorentina infatti al sesto minuto si è reso protagonista dell'autogol che ha regalato il vantaggio ai tedeschi. Calcio d'angolo battuto a rientrare verso la porta da parte di Kimmich sul primo palo e sfortunata deviazione verso la sua porta del mediano cileno. Traiettoria imparabile per Rossi e bavaresi avanti 1-0. Tre minuti dopo è arrivato anche il raddoppio firmato da Harry Kane.