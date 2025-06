Flamengo-Bayern Monaco, Gerson e Pulgar protagonisti nel primo tempo a Miami

Si chiude sul 3-1 per il Bayern Monaco il primo tempo del match, valido per gli ottavi di finale del Mondiale per Club, tra i bavaresi e il Flamengo. Una prima frazione di gioco in cui sono stati protagonisti, uno in positivo e uno in negativo, due ex viola. In negativo sicuramente Pulgar che ha chiuso con una sostituzione nel primo degli otto minuti di recupero un primo tempo da incubo iniziato con un autogol su corner battuto da Kimmich e terminato con il giallo e, come detto, il cambio.

L'altro ex viola protagonista, questa volta in positivo, è Gerson. Il centrocampista brasiliano al 33', sul risultato di 2-0 per i bavaresi, ha realizzato il gol che ha riaperto per 8 minuti la gara prima del 3-1 firmato da Goretzka.