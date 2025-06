Viviano: "Sebastiano Esposito deve andare a giocare in una squadra di media classifica. Spero venga alla Fiorentina"

L'ex portiere della Fiorentina Emiliano Viviano è intervenuto ai microfoni di TvPlay per parlare dei due attaccanti fratelli di proprietà dell'Inter, Sebastiano e Francesco Pio Esposito, finiti nel mirino del club viola. Queste le sue parole: "Io non riesco a capire come i nerazzurri possano cedere Pio Esposito, io spero rimanga in rosa. Lo vedo come possibile attaccante della Nazionale nei prossimi anni. Ha delle caratteristiche che mancano in Italia. Sebastiano Credo che debba fare un salto, andando a giocare in una squadra di media classifica italiana. Spero vada alla Fiorentina".