No di Vlahovic all'Arabia: l'ex viola rifiuta 60 milioni in 3 anni dall'Al Ahli

vedi letture

Continua a tenere banco il futuro di Dusan Vlahovic in casa Juventus. Il centravanti serbo, secondo quanto riportato da Il Giornale, avrebbe categoricamente rifiutato la proposta dell'Al Ahli, club che milita in Saudi Pro League. Lo stipendio che era stato proposto al classe 2000 era di 20 milioni di euro all'anno fino al 2028, un salario addirittura superiore ai 12 percepiti attualmente in bianconero.

L'ex Fiorentina è diventato un problema da risolvere per Comolli & Co perché il suo ingaggio è di quelli pesanti e sta un po' bloccando il mercato in entrata della Vecchia Signora, costretta a cambiare strategia. Probabile che il centravanti, spinto dal suo procuratore Darko Ristic, voglia andare a scadenza, percependo uno stipendio importante anche per il 2025-2026. Starà a Tudor capire come utilizzarlo.