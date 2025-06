Castrovilli, a Firenze per accompagnare la moglie Rachele Risaliti alla serata di Miss Firenze

vedi letture

L'ex calciatore della Fiorentina, fino a domani sotto contratto con il Monza, Gaetano Castrovilli è tornato per un giorno a Firenze con la moglie Rachele Risaliti. Il motivo è legato all'appuntamento di questa sera in Via Porta San Frediano con la finale di Miss Firenze di cui la vincitrice di Miss Italia 2016 è ospite e madrina. La vincitrice di questo concorso, oltre ad essere incoronata Miss Firenze 2025, sarà la prima ragazza a far parte della squadra della Toscana alle pre-finali nazionali di Miss Italia. In passerella, a contendersi il prestigioso titolo, ci saranno le ragazze che hanno partecipato ai casting e alle altre selezioni di Miss Toscana che risiedono a Firenze e nell’area metropolitana oltre che nelle province di Prato e Pistoia.

Di seguito l'immagine di Castrovilli e della moglie con sullo sfondo la Porta di San Frediano: