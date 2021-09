GALLOPPA (U17), Il nuovo CS serve molto ai ragazzi

Intervistato dai canali ufficiali di ACF Fiorentina, Daniele Galloppa, nuovo tecnico dell'U17, ha parlato della sua promozione e della stagione che si prospetta: “Il mio è un passaggio di categoria importante. La squadra non è nuova perché tanti ragazzi li conosco. Ho avuto la fortuna di lavorare con loro, anche se per poco. Siamo ripartiti da dove eravamo rimasti cercando di migliorare. È stata un’annata difficile, ma la voglia è tanta. C’è bisogno dell’emozione che ti genera il pubblico. Speriamo in un’annata normale. La maggior parte di noi è vaccinata, speriamo che un positivo per strada non vada a incidere sugli altri. Abbiamo lavorato benissimo finora. Quello che ci manca tanto al momento è giocare le partite. Andare in giro a giocare per la città crea dispersione, una struttura per la Fiorentina è fondamentale, dà anche un valore diverso al senso di appartenenza. Fortunatamente il presidente Commisso sta lavorando per questo”.