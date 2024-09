GALLOPPA, Primato ci dà morale. Comuzzo un esempio

Intervistato dai canali ufficiali del club, il tecnico della Fiorentina Primavera Daniele Galloppa ha fatto un bilancio dell'avvio di stagione della sua squadra, prima in classifica dopo tre giornate: "Siamo contenti di questo inizio perché i risultati danno fiducia e morale, è bello trovarci lì in classifica, ce lo auguravamo ed i ragazzi sono contenti. Si crea gruppo festeggiando e c’è positività, dobbiamo continuare così, abbiamo appena iniziato. La fortuna è che tanti ragazzi 2005-2006 che già conoscevo sono rimasti ed un’ossatura c’è.

Il ritiro è stato fatto con tanti ragazzi giovani dato che avevamo sette-otto giocatori in prima squadra. Tanti concetti i titolari già li conoscono, questo ci avvantaggia, per il resto i giovani si sono integrati bene ed il gruppo è un giusto mix sotto ogni aspetto. Cerchiamo di continuare a crescere, far migliorare i ragazzi ma il risultato la domenica comunque lo guardiamo, quindi speriamo di continuare su questa strada nelle prossime quattro partite. Comuzzo? Sono contentissimo per Pietro, è un ragazzo straordinario, l’ho allenato tre anni, è maturo e professionale. Son sicuro che sia destinato a migliorare sempre, ha un atteggiamento strapositivo che mi riempie d’orgoglio, ma è merito della sua attitudine".