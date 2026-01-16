Galloppa dopo il pari con il Milan: "Buon punto ottenuto all'ultimo con l'atteggiamento di chi non molla"

La Fiorentina Primavera è reduce dal pareggio per 3-3 ottenuto in casa del Milan che le permette di restare in testa a 35 punti in attesa però dell'Inter che con una vittoria la sorpasserebbe. Visto il punto all'ultimo tuffo, il tecnico Daniele Galloppa esprime soddisfazione nel post gara ai microfoni di Sportitalia: "Lo ritengo un buon punto visto che abbiamo recuperato la gara all'ultimo. E' stata una partita strana, con tanti episodi.

Abbiamo fatto gol, lo abbiamo ripreso subito, ma faccio i complimenti ai ragazzi per l'attitudine che è stata quella giusta fino alla fine così come l'atteggiamento, di una squadra che non vuole mollare mai fino all'ultimo. Dobbiamo portarci a casa questa mentalità di stare sul pezzo fino al 95 visto in questo campionato le partite sono tutte in bilico fino alla fine".