Galloppa: "Che emozione vedere Braschi. Lo abbiamo applaudito in palestra"

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Intervenuto ieri per celebrare l'esordio di Braschi cresciuto nella sua Fiorentina Primavera, l'allenatore Daniele Galloppa ha detto: "Questi momenti ripagano del lavoro fatto. Ero allo stadio e a fine partita mi sono fermato a guardare Riccardo appena l'arbitro ha fischiato la fine. Ed è stato emozionante, anche per me. Ormai lo alleno da tre anni, so quanto è tifoso e quanto ci tiene".

Poi ha raccontato: “Dopo la rifinitura con la prima squadra, Braschi è venuto a salutarci ed effettivamente si respirava il fatto che potesse succedere: Kean non era a disposizione, Piccoli difficilmente poteva fare 90 minuti… Speravamo tutti che sarebbe successo e così è stato. Riccardo ieri è venuto nello spogliatoio, giù in palestra, e c'è stato l'applauso di tutti i ragazzi, così come era arrivato per Balbo qualche tempo fa. Quello da cui ho preso spunto è l'immagine finale, perché mi sento dentro che queste emozioni qui fanno innamorare. Ho sempre detto che un giocatore si deve innamorare delle emozioni che insegue, deve stare dentro a un sogno per cui lotta. La motivazione deve essere quella”.

Sui ragazzi che hanno debuttato in prima squadra, Galloppa ha aggiunto: “Dei ragazzi della Fiorentina che hanno esordito che ora sono in giro, ne vedo tanti che giocano e sono attivi nelle loro squadre. La Primavera è molto complicata perché richiede più aspetti. Si vorrebbe far crescere i ragazzi, cercare di giocare bene e vincere, perché si guarda anche il risultato. Fare tutto insieme non è facile, ma noi ci proviamo a fare tutto. Portare i ragazzi su resta l'obiettivo più grande”.